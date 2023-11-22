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أمريكا.. ضحايا ومفقودون بانهيار أرضى فى ألاسكا

11/22/2023 4:34:50 AM
(MENAFN- Youm7) قال مسؤولون بولاية ألاسكا الأمريكية إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ويُعتقد أن 3 آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي حدث على الطريق السريع الرئيسي في جزيرة بجنوب شرق ألاسكا.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف مسؤولون إن منحدراً جبلياً وعراً انهار، على طول الامتداد الساحلي لطريق زيموفيا السريع في رانجل بولاية ألاسكا، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوبي جونو، عاصمة الولاية، كما أصيب شخص واحد.

وقال أوستن ماكدانيال، المتحدث باسم إدارة السلامة العامة بالولاية، إن موظفي الطوارئ عثروا على جثة فتاة في عملية بحث أولية عن ناجين، وتم إنقاذ امرأة أخرى من تحت الأنقاض.

وأضاف ماكدانيال، في بيان، أنه تم العثور في وقت لاحق على جثتين أخريين في المنطقة، ويُعتقد أن 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعد انتهاء البحث.

وقالت شانون مكارثي، المتحدثة باسم وزارة النقل بالولاية، إن عدة انهيارات أرضية أخرى حدثت في جزيرة برنس أوف ويلز بجنوب رانجل، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.








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