أمريكا.. ضحايا ومفقودون بانهيار أرضى فى ألاسكا

(MENAFN
- Youm7) قال مسؤولون بولاية ألاسكا الأمريكية إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ويُعتقد أن 3 آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي حدث على الطريق السريع الرئيسي في جزيرة بجنوب شرق ألاسكا.
وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف مسؤولون إن منحدراً جبلياً وعراً انهار، على طول الامتداد الساحلي لطريق زيموفيا السريع في رانجل بولاية ألاسكا، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوبي جونو، عاصمة الولاية، كما أصيب شخص واحد.
وقال أوستن ماكدانيال، المتحدث باسم إدارة السلامة العامة بالولاية، إن موظفي الطوارئ عثروا على جثة فتاة في عملية بحث أولية عن ناجين، وتم إنقاذ امرأة أخرى من تحت الأنقاض.
وأضاف ماكدانيال، في بيان، أنه تم العثور في وقت لاحق على جثتين أخريين في المنطقة، ويُعتقد أن 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعد انتهاء البحث.
وقالت شانون مكارثي، المتحدثة باسم وزارة النقل بالولاية، إن عدة انهيارات أرضية أخرى حدثت في جزيرة برنس أوف ويلز بجنوب رانجل، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.
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