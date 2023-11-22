الخارجية الفرنسية: نأمل أن يكون مواطنونا بين الرهائن المفرج عنهم فى غزة

MENAFN - Youm7) أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأربعاء، عن أملها فى أن يكون هناك فرنسيون من بين الـ 50 رهينة الذين سيتم إطلاق سراحهم فى إطار الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، حيث مازال ثمانية فرنسيين فى عداد المفقودين منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت كولونا- في تصريحات، اليوم- "نأمل في أن يكون هناك فرنسيون من بين الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم".



ورحبت وزيرة الخارجية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، والذي ينص على إطلاق سراح 50 رهينة تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وهدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة .

وقالت إن هذه لحظة أمل حقيقية، وهذه هي المرة الأولى أن نكون بالقرب من إجراء فعلي لإطلاق سراح الرهائن.

وأكدت أن من بين المواطنيين الفرنسيين الذين في عداد المفقودين، هناك بالتأكيد بعضا منهم رهائن محتجزين في غزة.



يشار إلى أن حركة حماس، أعلنت تفاصيل اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم بوساطة مصرية قطرية.. بينما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها، على اتفاق لإطلاق سراح حوالي 50 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل.



