الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور الشرق الأوسط لبحث الحرب فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيواصل سفره إلى الشرق الأوسط وسيجتمع مع وزراء عرب لبحث الحرب المستمرة فى غزة .

وقال المتحدث : إن بلينكن يعتزم السفر إلى إسرائيل خلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن الوضع الراهن ، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وكان بلينكن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن ترحيبه باتفاق الهدنة الإنسانية ، الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ومدته أربعة أيام ، تفرج بمقتضاه حماس عن 50 امرأة وطفلا من بين المحتجزين لديها مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.



