الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور الشرق الأوسط لبحث الحرب فى غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيواصل سفره إلى الشرق الأوسط وسيجتمع مع وزراء عرب لبحث الحرب المستمرة فى غزة .
وقال المتحدث : إن بلينكن يعتزم السفر إلى إسرائيل خلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن الوضع الراهن ، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.
وكان بلينكن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن ترحيبه باتفاق الهدنة الإنسانية ، الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ومدته أربعة أيام ، تفرج بمقتضاه حماس عن 50 امرأة وطفلا من بين المحتجزين لديها مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
MENAFN22112023000132011024ID1107469778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.