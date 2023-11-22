7 انتصارات و3 تعادلات بالجولة التاسعة من دورى المحترفين.. ورحيل 3 مدربين

MENAFN - Youm7) شهدت منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين ، العديد من الأحداث والمفاجآت والتي أثرت على ترتيب الفرق في الجدول والإطاحة بـ3 أجهزة فنية.

7 انتصارات و3 تعادلات

أسفرت الجولة التاسعة عن 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث فاز كل من حرس الحدود على المقاصة، وبروكسى على النصر للتعدين، وغزل المحلة على لافيينا، وراية على جمهورية شبين، وادى دجلة على النجوم، ومكادى على القناة، فيما تعادل بتروجت مع السكة الحديد، وأسوان مع أبو قير للأسمدة، وأخيرا دكرنس مع طنطا.

إقالة 3 مدربين

وقدم 3 مدربين استقالتهم بعد مباريات هذه الجولة وهم أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا بعد الخسارة من غزل المحلة، وجمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات بعد الخسارة من بترول أسيوط، وسامر عبد الرحمن من تدريب فريق القناة بعد الخسارة من مكادى.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة في دورى المحترفين..

بتروجت 1/ 1 السكة الحديد

أسوان 0/ 0 أبو قير للأسمدة

حرس الحدود 6/ 2 مصر المقاصة

بروكسى 2/ 1 النصر للتعدين

غزل المحلة 2/ 1 لافيينا

جمهورية شبين 1 / 2 راية

دكرنس 1/ 1 طنطا

النجوم 1/ 2 وادى دجلة

الاتصالات 2/ 3 بترول أسيوط

مكادى 2/ 1 القناة