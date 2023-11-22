إيهاب جلال يستبعد محمد حسن من ودية المقاولون العرب اليوم بسبب الإصابة

MENAFN - Youm7) استبعد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، محمد حسن لاعب وسط الدراويش من المباراة الودية أمام المقاولون العرب اليوم، في ختام مباريات الدراويش الودية استعدادا لمواجهة بيراميدز في دورى Nile.

واشتكى محمد حسن من الإصابة خلال تدريبات الفريق، وبعد الكشف على اللاعب تبين وجود التهابات على الركبة سيتم إجراء أشعة على قدم اللاعب ومعرفة مدى الإصابة والفترة التي يحتاجها اللاعب للمشاركة مجددا في المباريات.

يواجه فريق الإسماعيلى مساء اليوم الاربعاء فريق المقاولون العرب فى خامس مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الودية الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.



