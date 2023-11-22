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موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية

11/22/2023 4:34:47 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد فريق الزمال لمواجهة نظيره أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها ببرج العرب بالإسكندرية.



ووضعت عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم
الزمالك
إلى تدريبات الفريق الأبيض أمس الثلاثاء وتعافيه من الإصابة، معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني في حيرة حول اختيار اللاعب الذى يدفع به في هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى

وبات معتمد جمال في حيرة من أمره حول الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً في قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى أو الاعتماد على البنينى سامسون أكينيولا الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الأخيرة،أو الدفع بهما سوياً مع تواجد ناصر منسي على دكة البدلاء.





موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية



يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى تمام السادسة من مساء الأحد المقبل، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.





مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

يقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".





جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024



الزمالك × أبو سليم

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار


















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