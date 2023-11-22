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محمد محمود قائم بأعمال رئيس اتحاد المصارعة بعد استقالة عصام نوار

11/22/2023 4:34:46 AM
(MENAFN- Youm7) يتولى محمد محمود نائب رئيس اتحاد المصارع ، منصب القائم باعمال رئيس الاتحاد ، بعد استقالة عصام نوار من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

تقدم عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة باستقالته من منصبه، كرئيسا للاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية.


وقدم نوار، الاستقالة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن يتم ارسال نسخة للأوليميبة خلال ساعات قليلة، كما سيتم إرسال نسخة إلى مجلس إدارة الاتحاد لحسم مصيرها سواء بقبولها من عدمه.







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