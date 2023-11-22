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تطورات صفقة انضمام عمر كمال للأهلى وأبرز المرشحين للانتقال لفيوتشر

11/22/2023 4:34:46 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

قال شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "عمر كمال عبد الواحد اللاعب رغبته الأولى هي الانضمام للأهلي، الحديث مستمر بين الأهلي وهناك كلام عن اللاعبين، وكريم نيدفيد تقريبا خارج الصفقة، بعدما كان مرشحا للدخول في صفقة تبادلية نظير انضمام عبد الواحد للأهلي".

شدد شوبير: نيدفيد يرغب في استكمال مسيرته مع الفريق الأحمر، ونفس الحال بالنسبة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني والذي يرغب في بقاء اللاعب ومعجب بقدراته الفنية،

فيما يخص محمد حمدي لاعب بيراميدز، كشف أن اللاعب أنهى كل الاتفاقات واعتبروه وقع مع النادي السماوي، وعن أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر، أكد أنه لن يكون عليه كلام كثير لأن ناديه يرفض بيعه كما أن عقده ممتد، إلا في حالة لو انضم صلاح محسن إلى فيوتشر ووقتها قد يكون هناك حديث عن رحيله عن فيوتشر".







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