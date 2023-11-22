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رئيس الوزراء القطري: نأمل في أن تؤسس هدنة غزة لاتفاق شامل ومستدام

11/22/2023 4:34:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 22 - 11 (كونا) -- أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأربعاء عن أمله في أن تؤسس الهدنة المرتقبة في قطاع غزة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن على حسابه في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "نأمل في ان تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي الى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
كما أعرب عن شكره للشركاء الذين ساهموا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وعلى راسهم مصر والولايات المتحدة.
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية) س س س / م ن م

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