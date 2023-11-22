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زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب شرقي اندونيسيا ولا تحذيرات من تسونامي

11/22/2023 4:34:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 22 - 11 (كونا) -- ضرب اليوم الأربعاء زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر مناطق شرقي اندونيسيا فيما لم تصدر تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان انه لم تسجل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي يقع مركزه على بعد 94 كيلومترا غرب منطقة (توبيلو) في مقاطعة (مالوكو الشمالية) وعلى عمق 116 كيلومترا.
وأكدت أنه لا يوجد خطر محتمل لحدوث (تسونامي) في أعقاب الزلزال القوي إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من احتمالية وقوع هزات ارتدادية.
وتقع إندونيسيا على (حزام النار) في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق عدة صفائح تكتونية. (النهاية)

ع ا ب / س ع ه



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