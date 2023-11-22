زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب شرقي اندونيسيا ولا تحذيرات من تسونامي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 22 - 11 (كونا) -- ضرب اليوم الأربعاء زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر مناطق شرقي اندونيسيا فيما لم تصدر تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان انه لم تسجل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي يقع مركزه على بعد 94 كيلومترا غرب منطقة (توبيلو) في مقاطعة (مالوكو الشمالية) وعلى عمق 116 كيلومترا.
وأكدت أنه لا يوجد خطر محتمل لحدوث (تسونامي) في أعقاب الزلزال القوي إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من احتمالية وقوع هزات ارتدادية.
وتقع إندونيسيا على (حزام النار) في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق عدة صفائح تكتونية. (النهاية)
ع ا ب / س ع ه
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