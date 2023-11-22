(نزاهة) تنظم ورشة عن تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام بمشاركة مختلف الجهات الحكومية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ورشة عمل اليوم الأربعاء بعنوان (تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام) بمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين ومختلف الجهات الحكومية.
وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة (نزاهة) أبرار الحماد في كلمتها خلال الورشة إن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة ومن أهمها التدقيق الداخلي لذا تهدف الورشة إلى تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي وضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية.
ولفتت الحماد إلى أهمية مجمل ذلك باعتباره عنصرا هاما في عملية تطبيق الحوكمة الرشيدة ورفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة و تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي.
وذكرت أن عملية التدقيق هي أحد الروافد الرئيسية لمكافحة الفساد إذ أفردت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019–2024) مبادرة تعزيز ودعم عملية مراجعة معايير وآليات المساءلة في القطاع العام حيث أصدر ديوان المحاسبة في إطار تنفيذه للدور المنوط به في هذه المبادرة منهجية التدقيق الداخلي.
وأشارت إلى أن (نزاهة) دعت 72 جهة حكومية إلى هذه الورشة لمشاركتها في تجربة الهيئة الفعلية وكيفية تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق والمعوقات التي يمكن مواجهتها ومنهجيات التدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وبينت أن الغرض من هذه المنهجية دعم موظفي مكاتب التدقيق والتفتيش لتحقيق أهداف التدقيق الداخلي بشأن رفع مستوى شفافية وموثوقية التقارير المالية والإدارية والمساعدة في تحسين إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء العام للجهات وضمان التعامل بنزاهة ومسؤولية في كافة المستويات. (النهاية)
ض د / ح ع
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