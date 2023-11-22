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(نزاهة) تنظم ورشة عن تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام بمشاركة مختلف الجهات الحكومية

11/22/2023 4:34:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ورشة عمل اليوم الأربعاء بعنوان (تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام) بمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين ومختلف الجهات الحكومية.
وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة (نزاهة) أبرار الحماد في كلمتها خلال الورشة إن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة ومن أهمها التدقيق الداخلي لذا تهدف الورشة إلى تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي وضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية.
ولفتت الحماد إلى أهمية مجمل ذلك باعتباره عنصرا هاما في عملية تطبيق الحوكمة الرشيدة ورفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة و تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي.
وذكرت أن عملية التدقيق هي أحد الروافد الرئيسية لمكافحة الفساد إذ أفردت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019–2024) مبادرة تعزيز ودعم عملية مراجعة معايير وآليات المساءلة في القطاع العام حيث أصدر ديوان المحاسبة في إطار تنفيذه للدور المنوط به في هذه المبادرة منهجية التدقيق الداخلي.
وأشارت إلى أن (نزاهة) دعت 72 جهة حكومية إلى هذه الورشة لمشاركتها في تجربة الهيئة الفعلية وكيفية تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق والمعوقات التي يمكن مواجهتها ومنهجيات التدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وبينت أن الغرض من هذه المنهجية دعم موظفي مكاتب التدقيق والتفتيش لتحقيق أهداف التدقيق الداخلي بشأن رفع مستوى شفافية وموثوقية التقارير المالية والإدارية والمساعدة في تحسين إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء العام للجهات وضمان التعامل بنزاهة ومسؤولية في كافة المستويات. (النهاية)

ض د / ح ع




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