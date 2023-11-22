القيادة الفلسطينية تثمن الجهود القطرية والمصرية لاتفاق الهدنة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 11 (كونا) -- ثمنت القيادة الفلسطينية اليوم الأربعاء الجهود التي بذلتها قطر ومصر من أجل التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة فيما جددت الدعوة إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولي القيادة الفلسطينية "يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية ويثمنون الجهد القطري - المصري".
وجدد الدعوة إلى "الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية)
ن ق / ح ع ا ب
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