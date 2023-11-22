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القيادة الفلسطينية تثمن الجهود القطرية والمصرية لاتفاق الهدنة في غزة

11/22/2023 4:34:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 11 (كونا) -- ثمنت القيادة الفلسطينية اليوم الأربعاء الجهود التي بذلتها قطر ومصر من أجل التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة فيما جددت الدعوة إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولي القيادة الفلسطينية "يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية ويثمنون الجهد القطري - المصري".
وجدد الدعوة إلى "الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية)

ن ق / ح ع ا ب



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