الأردن يرحب باتفاق الهدنةالإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 11 (كونا) -- رحبت الحكومة الاردنية اليوم الأربعاء بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب على قطاع غزة وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
وشدد على أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع بما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار مشيدا بالجهود القطرية-المصرية-الامريكية.
وأعلنت قطر اليوم نجاح التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر أربعة أيام قابلة للتمديد وتشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.(النهاية)
ا ب / م ج ز
MENAFN22112023000071011013ID1107469768
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