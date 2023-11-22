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الأردن يرحب باتفاق الهدنةالإنسانية في غزة

11/22/2023 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 11 (كونا) -- رحبت الحكومة الاردنية اليوم الأربعاء بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب على قطاع غزة وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
وشدد على أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع بما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار مشيدا بالجهود القطرية-المصرية-الامريكية.
وأعلنت قطر اليوم نجاح التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر أربعة أيام قابلة للتمديد وتشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.(النهاية)

ا ب / م ج ز




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