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الرئيس المصري يرحب بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة

11/22/2023 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء عن ترحيبه بنجاح الوساطة المصرية - القطرية - الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية بقطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.
وأكد الرئيس المصري في منشور عبر موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي "استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية)

ع ف ف / ع ج ر



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