الرئيس المصري يرحب بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء عن ترحيبه بنجاح الوساطة المصرية - القطرية - الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية بقطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.
وأكد الرئيس المصري في منشور عبر موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي "استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية)
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