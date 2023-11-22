هيئة الشباب: المشاركة الكويتية في الملتقى العربي للتطوع والسياحة بتونس أظهرت قدرات شبابنا ومواهبهم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه

الكويت - 22 - 11 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للشباب أن مشاركة وفد شبابي كويتي في الملتقى العربي للتطوع والسياحة الشبابية الذي استضافته تونس شكلت فرصة مميزة لهم لإظهار قدراتهم ومواهبهم وجهدهم في مجال العمل التطوعي الشبابي.

وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة وليد الأنصاري الذي ترأس الوفد الكويتي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) من تونس اليوم الأربعاء إن "مشاركتنا في الملتقى الذي اختتم مساء أمس ونظمته وزارة الشباب والرياضة التونسية على مدى خمسة أيام بإشراف جامعة الدول العربية يأتي تأكيدا لحرص الكويت على تطوير المجال التطوعي والشبابي في الدول العربية".

وأضاف الأنصاري أن الوفد الكويتي المشارك قدم رؤية هيئة الشباب بشأن تفعيل دور شبابنا التطوعي في التعامل مع الكوارث والأزمات الطارئة كما شارك الوفد في أعمال تطوعية بمناطق مختلفة من تونس خصوصا في مجال البيئة.

وأشاد بالتنظيم المميز للجانب التونسي مما أسهم في إنجاح فعاليات الملتقى الذي تضمن عقد عدد من الحلقات النقاشية وجلسات العمل المثمرة كما تم تنفيذ أعمال تطوعية وزيارات ميدانية شكلت إضافة مهمة للشباب المشارك من كل الدول العربية.

وأعرب عن الشكر والتقدير لسفير دولة الكويت لدى تونس منصور العمر على حسن الرعاية والاهتمام بالوفد المشارك في الملتقى طيلة ايام الملتقى.

من جانبه قال عضو الوفد الكويتي المشارك في الملتقى المتطوع سليمان الخضري إن هذه المشاركة تعتبر تجربة مهمة له ولزملائه لاسيما لناحية تبادل الخبرات مع شباب الوطن العربي المتطوع.

وأضاف الخضري في تصريح مماثل لـ(كونا) أنهم استفادوا كثيرا من الأنشطة المميزة التي أقيمت على مدى أيام الملتقى الخمسة.

بدوره أكد المتطوع خليفة القصاب لـ(كونا) أنهم حرصوا على تقديم النماذج الناجحة للعمل التطوعي في الكويت باعتبار أن تمثيل شباب الكويت المتطوع في الملتقيات الخارجية يعتبر مسؤولية.

ونوه القصاب بخطوة الهيئة العامة للشباب باتاحة المساحة أمامهم للمشاركة في التجمع الشبابي المهم.

يذكر أن الملتقى شهد مشاركة نحو 150 شابة وشابا من 13 دولة عربية هي فلسطين وليبيا والجزائر والمغرب والعراق والإمارات واليمن وموريتانيا وقطر والسعودية وسوريا وتونس إضافة إلى الكويت. (النهاية) ف ش ا / ح ع