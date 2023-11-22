الفلبين تعلن احتجاز 17 بحارا من مواطنيها رهائن لدى ميليشيات الحوثي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء أن 17 بحارا من مواطنيها كانوا من بين أفراد احتجزوا رهائن بعد أن استولت الميليشيات الحوثية على سفينة شحن مرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي في البحر الأحمر.
ونقلت شبكة (جي.إم.إيه.نيوز) الفلبينية عن وكيل وزارة الخارجية الفلبيني إدواردو دي فيجا القول إن ميليشيات الحوثي استولت على سفينة الشحن (غالاكسي ليدر) وعلى متنها 25 رهينة من بينهم 17 فلبينيا.
وأعرب عن قلق الحكومة الفلبينية لأن الحادث مرتبط بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وأضاف دي فيجا "ما توصلنا إليه هو أنه لم يحدث أي ضرر لأفراد الطاقم الأجانب" مضيفا أن وزارة الخارجية الفلبينية ستعقد اجتماعا لمناقشة سبل الإفراج عن الرهائن مع الجهات الحكومية ومنها إدارة العمال المهاجرين وإدارة رعاية العمال الأجانب وهيئة الصناعة البحرية.
يذكر أن ميليشيات الحوثي أعلنت قبل أيام احتجاز السفينة (غالاكسي ليدر) المملوكة لبريطانيا والتي تديرها شركة يابانية وترفع علم جزر البهاما لكن لها صلات برجل أعمال من الكيان الاسرائيلي المحتل وذلك ردا على العدوان في قطاع غزة. (النهاية)
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