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الفلبين تعلن احتجاز 17 بحارا من مواطنيها رهائن لدى ميليشيات الحوثي

11/22/2023 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء أن 17 بحارا من مواطنيها كانوا من بين أفراد احتجزوا رهائن بعد أن استولت الميليشيات الحوثية على سفينة شحن مرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي في البحر الأحمر.
ونقلت شبكة (جي.إم.إيه.نيوز) الفلبينية عن وكيل وزارة الخارجية الفلبيني إدواردو دي فيجا القول إن ميليشيات الحوثي استولت على سفينة الشحن (غالاكسي ليدر) وعلى متنها 25 رهينة من بينهم 17 فلبينيا.
وأعرب عن قلق الحكومة الفلبينية لأن الحادث مرتبط بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وأضاف دي فيجا "ما توصلنا إليه هو أنه لم يحدث أي ضرر لأفراد الطاقم الأجانب" مضيفا أن وزارة الخارجية الفلبينية ستعقد اجتماعا لمناقشة سبل الإفراج عن الرهائن مع الجهات الحكومية ومنها إدارة العمال المهاجرين وإدارة رعاية العمال الأجانب وهيئة الصناعة البحرية.
يذكر أن ميليشيات الحوثي أعلنت قبل أيام احتجاز السفينة (غالاكسي ليدر) المملوكة لبريطانيا والتي تديرها شركة يابانية وترفع علم جزر البهاما لكن لها صلات برجل أعمال من الكيان الاسرائيلي المحتل وذلك ردا على العدوان في قطاع غزة. (النهاية)

ع اب / ف ل ا



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