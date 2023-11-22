رئيسة المفوضية الاوروبية ترحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 11 (كونا) -- رحبت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شعواء يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأعربت في بيان عن امتنانها الشديد للأطراف التي ساهمت في التفاوض عبر الطرق الدبلوماسية للوصول الى هذا الاتفاق.
وأضافت فون دير لاين ان المفوضية ستعمل جاهدة لاستغلال فترة الهدنة من أجل دعم الجهود الانسانية في غزة مشيرة إلى أنها طلبت من مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة الازمات يانيز لينارتشيتش زيادة عدد الشحنات الاغاثية الى غزة بهدف تخفيف الازمة الانسانية هناك في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية)
ن خ / خ ع م
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