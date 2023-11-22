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رئيسة المفوضية الاوروبية ترحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة

11/22/2023 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 11 (كونا) -- رحبت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شعواء يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأعربت في بيان عن امتنانها الشديد للأطراف التي ساهمت في التفاوض عبر الطرق الدبلوماسية للوصول الى هذا الاتفاق.
وأضافت فون دير لاين ان المفوضية ستعمل جاهدة لاستغلال فترة الهدنة من أجل دعم الجهود الانسانية في غزة مشيرة إلى أنها طلبت من مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة الازمات يانيز لينارتشيتش زيادة عدد الشحنات الاغاثية الى غزة بهدف تخفيف الازمة الانسانية هناك في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". (النهاية)

ن خ / خ ع م



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