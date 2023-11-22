-->

Wednesday, 22 November 2023 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء هنغاريا والبوسنة والهرسك والأردن ونيبال وغانا واليونان

11/22/2023 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير أندراش صابو سفيرا لهنغاريا والسفير نصرت ابن محمد تشانتشار سفيرا لجمهورية البوسنة والهرسك والسفير سنان راكان محمد المجالي سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية والسفير غانا شيام لامسال سفيرا لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والسفير محمد حبيب إدريس سفيرا لجمهورية غانا والسفير يوانيس بلوتاس سفيرا لليونان وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.
حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)

ت م




MENAFN22112023000071011013ID1107469763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث