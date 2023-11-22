ترحيب دولي باتفاق الهدنة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا) - رحبت مجموعة من الدول بقرار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي أعلن عنها فجر اليوم وتتضمن هدنة مدتها أربعة أيام، تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلا من بين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".
من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "بحرارة" باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، داعية إلى "الاستفادة من هذا التوقف" لـ"تكثيف" حجم المساعدات الإنسانية للقطاع.
وعبرت عن امتنانها الشديد لكل الذين عملوا دونما هوادة عبر السبل الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، قائلة إن المفوضية ستبذل كل ما في وسعها للاستفادة من هذه الهدنة لتكثيف المساعدة الإنسانية في غزة".
بدورها، قالت وزارة الخارجية البلجيكية، إنها ترحب بالاتفاق، مشيرة إلى أنه يجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي.
كما أكدت أنه يجب أن تضمن الهدنة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
في حين قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وأن يساهم في خفض التصعيد والتوترات"، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
22/11/2023 12:22:37
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