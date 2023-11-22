ترحيب دولي باتفاق الهدنة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا) - رحبت مجموعة من الدول بقرار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي أعلن عنها فجر اليوم وتتضمن هدنة مدتها أربعة أيام، تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلا من بين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".

من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "بحرارة" باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، داعية إلى "الاستفادة من هذا التوقف" لـ"تكثيف" حجم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وعبرت عن امتنانها الشديد لكل الذين عملوا دونما هوادة عبر السبل الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، قائلة إن المفوضية ستبذل كل ما في وسعها للاستفادة من هذه الهدنة لتكثيف المساعدة الإنسانية في غزة".

بدورها، قالت وزارة الخارجية البلجيكية، إنها ترحب بالاتفاق، مشيرة إلى أنه يجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي.

كما أكدت أنه يجب أن تضمن الهدنة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

في حين قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وأن يساهم في خفض التصعيد والتوترات"، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

22/11/2023 12:22:37

