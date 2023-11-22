الخارجية: وفاة عائلة أردنية مكونة من 6 أفراد بحادث سير في سلطنة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 22 تشرين الثاني (بترا) - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في مسقط، وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال، جراء حادث سير وقع قرب مدينة صلالة في سلطنة عُمان اليوم.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، أن التنسيق جارٍ مع السلطات العُمانية المختصة، ومن خلال السفارة الأردنية في مسقط، للوقوف على مسببات الحادث، كما يجري التنسيق لنقل جثامين المتوفين رحمهم الله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأعرب السفير القضاة، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لذوي المتوفين رحمهم الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

22/11/2023 12:30:31

