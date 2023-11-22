إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، في بلدة عزون شرقي قلقيلية، كما أصيب 5 فلسطينيين في بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال أكثر من 58 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فلسطينيا استشهد صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأكدت الجمعية في بيان، أن الشاب أمير عبد الرحمن مجد "30 عاماً"، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، مبينة أن الاحتلال أطلق النار صوب الشاب الذي استشهد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خط عزون - قلقيلية.
من جهة أخرى، أصيب اليوم، خمسة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، جنوب مدينة بيت لحم.
وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، كما أصيب 3 آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الخضر وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام، كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل ودمرت محتوياتها واعتدت بالضرب على سكانها، وأصابت عددا منهم برضوض.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، فيما اعتقلت أكثر من 58 فلسطينيا بعد أن داهمت وفتشت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقلين تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في محافظات، جنين ونابلس وبيت لحم وطولكرم ورام الله والخليل وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
22/11/2023 12:14:38
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