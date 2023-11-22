إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوب بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، في بلدة عزون شرقي قلقيلية، كما أصيب 5 فلسطينيين في بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال أكثر من 58 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فلسطينيا استشهد صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأكدت الجمعية في بيان، أن الشاب أمير عبد الرحمن مجد "30 عاماً"، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، مبينة أن الاحتلال أطلق النار صوب الشاب الذي استشهد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خط عزون - قلقيلية.

من جهة أخرى، أصيب اليوم، خمسة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، جنوب مدينة بيت لحم.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، كما أصيب 3 آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الخضر وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام، كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل ودمرت محتوياتها واعتدت بالضرب على سكانها، وأصابت عددا منهم برضوض.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، فيما اعتقلت أكثر من 58 فلسطينيا بعد أن داهمت وفتشت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقلين تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، جنين ونابلس وبيت لحم وطولكرم ورام الله والخليل وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

22/11/2023 12:14:38