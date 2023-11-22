333 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه ضد قاطفي الزيتون بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، نفذوا ما مجموعه 333 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال نفذت 139 اعتداءً تركزت في محافظات بيت لحم بواقع 40 اعتداءً، ونابلس 36، وسلفيت 21، فيما نفذ المستعمرون 194 اعتداءً، تركزت في محافظات نابلس بـواقع 74 اعتداءً، وسلفيت 33، والخليل 27.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين منعوا المواطنين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، إضافة إلى 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستعمرات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وبين شعبان، أن موسم الزيتون الحالي الذي تزامن مع عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في الضفة وغزة، كان الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة، نظراً لاستغلال المستعمرين أنظمة الحرب في تنفيذ الجرائم، مدعومين بالكثير من السياسات والتشريعات التي تعزز حالات الاعتداء والإرهاب والتضييق، لا سيما إغلاق المحافظات وتوزيع الأسلحة على مليشيات المستعمرين، وشعورهم الدائم بعدم المساءلة عن جرائمهم.

وأشار إلى أن هذا الموسم شهد حوادث خطيرة، أبرزها استشهاد المواطن بلال محمد صالح، في قرية الساوية برصاص مستعمرين أثناء قطف ثمار الزيتون، إضافة إلى 40 عملية إطلاق نار وتهديد بالأسلحة تعرض لها المزارعون، و55 عملية اعتداء جسدي وترهيب، و31 عملية منع وصول إلى الحقول والمزارع، و38 عملية طرد من الحقول، و29 عملية سرقة محاصيل.

وأضاف أن 126 عملية اعتداء تعرضت لها الأراضي المزروعة بالزيتون في الموسم الأخير، منها 37 عملية قطع وتكسير وتجريف أراضٍ مزروعة بالزيتون أدت إلى تخريب ما مجموعه 3852 شجرة زيتون تركزت في محافظات نابلس والخليل وسلفيت، مشيرا إلى تسجيل 29 عملية استيلاء وسرقة للمعدات الزراعية، بهدف عرقلة جهود المواطنين في استكمال الموسم الزراعي، وفرض تكاليف باهظة تعرقل عملهم.

وقال شعبان، إن هذه الانتهاكات تندرج ضمن خطة الاحتلال القديمة الجديدة التي تهدف إلى تنغيص أسلوب الحياة الفلسطيني الذي يرتبط تاريخيا بأرضه، إذ تحاول دولة الاحتلال أن تحطم هذه العلاقة بحرمان المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه بالمنع والاستيلاء عليها والتخريب، وصولاً إلى ضرب مصادر رزقه الأصيلة، ما يفسر وحشية الاعتداءات وكثافتها في الفترة الأخيرة.

وانتقد الحالة الانتقائية في تعامل دول العالم مع جرائم الاحتلال وإرهاب مليشيات المستعمرين المسلحة، التي باتت تشكل خطرا كبيراً على حياة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

22/11/2023 12:05:33