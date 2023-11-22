وزير الخارجية البريطاني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 تشرين الثاني (بترا) - رحب وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس اليوم الأربعاء، واصفا إياه بأنه خطوة هامة.
وحث كاميرون في بيان اليوم، الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل قائلا "هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل".
وأكد كاميرون، أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع جميع الشركاء في المنطقة، لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن واستعادة الأمن والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام.
--(بترا)
رش/أ م / س س
22/11/2023 11:44:44
MENAFN22112023000117011021ID1107469757
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