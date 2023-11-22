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وزير الخارجية البريطاني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

11/22/2023 4:34:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 22 تشرين الثاني (بترا) - رحب وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس اليوم الأربعاء، واصفا إياه بأنه خطوة هامة.
وحث كاميرون في بيان اليوم، الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل قائلا "هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل".
وأكد كاميرون، أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع جميع الشركاء في المنطقة، لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن واستعادة الأمن والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام.
--(بترا)
رش/أ م / س س
22/11/2023 11:44:44

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