رئيس مجلس النواب: الأردن بقيادة الملك في خندق الأمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية الغاشمة.
وأضاف في مستهل جلسة النواب، اليوم الأربعاء، "بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في القطاع".
وقال "إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل وقف العدوان الغاشم على غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء والرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
ووجه الصفدي، باسم مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز لنشامى كوادر المستشفى الميداني الأول، الذين استمروا بعملهم الإنساني رغم القصف والدمار، وتحية الفخر والتقدير لمن التحق بهم من كوادر المستشفى الميداني الثاني، وتحية المجد والشموخ أيضا لصقور سلاح الجو الجيش العربي المصطفوي، الذين قاموا بعمليات إنزال بطولية لتقديم مساعدات طبية غذائية عاجلة للأشقاء.
وختم بالقول: هذا هو الأردن كعادته، بقيادته الحكيمة ونوابه وأعيانه وحكومته وشعبه العظيم وجيشه المظفر وأجهزته الأمنية وبكل أطيافه، يبرهن دوما أنه الأقرب لفلسطين وإننا أهل قضية وتاريخ ومصير مشترك، ولن نخذل الأشقاء وسنبقى في صفهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
22/11/2023 11:44:05
MENAFN22112023000117011021ID1107469756
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