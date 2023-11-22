رئيس مجلس النواب: الأردن بقيادة الملك في خندق الأمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية الغاشمة.

وأضاف في مستهل جلسة النواب، اليوم الأربعاء، "بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في القطاع".

وقال "إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل وقف العدوان الغاشم على غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء والرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

ووجه الصفدي، باسم مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز لنشامى كوادر المستشفى الميداني الأول، الذين استمروا بعملهم الإنساني رغم القصف والدمار، وتحية الفخر والتقدير لمن التحق بهم من كوادر المستشفى الميداني الثاني، وتحية المجد والشموخ أيضا لصقور سلاح الجو الجيش العربي المصطفوي، الذين قاموا بعمليات إنزال بطولية لتقديم مساعدات طبية غذائية عاجلة للأشقاء.

وختم بالقول: هذا هو الأردن كعادته، بقيادته الحكيمة ونوابه وأعيانه وحكومته وشعبه العظيم وجيشه المظفر وأجهزته الأمنية وبكل أطيافه، يبرهن دوما أنه الأقرب لفلسطين وإننا أهل قضية وتاريخ ومصير مشترك، ولن نخذل الأشقاء وسنبقى في صفهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

22/11/2023 11:44:05