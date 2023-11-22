ترحيب مصري بالهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 تشرين الثاني (بترا) - أعربت مصر عن ترحيبها بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها، فجر اليوم الأربعاء، بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تمت برعاية قطرية أميركية مصرية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان اليوم، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وكان قد تم الإعلان عن اتفاق حكومة الاحتلال وحركة حماس على وقف القتال لمدة 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

-- (بترا)

ن ا/ب ط

22/11/2023 11:33:04