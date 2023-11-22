-->

Wednesday, 22 November 2023 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترحيب مصري بالهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس

11/22/2023 4:34:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 22 تشرين الثاني (بترا) - أعربت مصر عن ترحيبها بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها، فجر اليوم الأربعاء، بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تمت برعاية قطرية أميركية مصرية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان اليوم، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكان قد تم الإعلان عن اتفاق حكومة الاحتلال وحركة حماس على وقف القتال لمدة 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
22/11/2023 11:33:04

MENAFN22112023000117011021ID1107469755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث