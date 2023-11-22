ترحيب مصري بالهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 22 تشرين الثاني (بترا) - أعربت مصر عن ترحيبها بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها، فجر اليوم الأربعاء، بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تمت برعاية قطرية أميركية مصرية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان اليوم، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكان قد تم الإعلان عن اتفاق حكومة الاحتلال وحركة حماس على وقف القتال لمدة 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
22/11/2023 11:33:04
MENAFN22112023000117011021ID1107469755
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