الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيضات على 350 سلعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على حوالي 350 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين (5 إلى 45) بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبحسب، إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط
أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد و IOS) (متجر المؤسسة المدنية).
وبين أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
من جهة أخرى أوضح القضاة أن صوبات الغاز والكاز متوفرة في جميع أسواق المؤسسة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.
ولفقت إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
--(بترا)
ف ج
22/11/2023 11:17:03
MENAFN22112023000117011021ID1107469754
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