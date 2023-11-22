الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيضات على 350 سلعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على حوالي 350 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين (5 إلى 45) بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبحسب، إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط



أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد و IOS) (متجر المؤسسة المدنية).

وبين أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

من جهة أخرى أوضح القضاة أن صوبات الغاز والكاز متوفرة في جميع أسواق المؤسسة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.

ولفقت إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

--(بترا)

ف ج

22/11/2023 11:17:03