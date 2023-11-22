رئيس مجلس النواب يلتقي المشاركين بدورة إدارة موارد الدفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني(بترا)- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، المشاركين بدورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم 8 بمعهد الإدارة والتدريب اللوجستي/الجيش العربي.

وأكد الصفدي خلال اللقاء في دار المجلس، أن قواتنا المسلحة الجيش العربي هي درع الوطن وسياجه المنيع، وهم كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، "الأصدق قولاً والأخلص عملاً"، مشيرا إلى أن الأردن رغم ما يحيطه من أخطار تمكن من تجاوز محطات صعبة بفضل الله، وحكمة قيادته وبسالة جيشنا العربي، ونشامى أجهزتنا الأمنية.

وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة، كان يتحدث بصوت الحق في الدعوة لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء.

وتابع أن جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد قدموا مضامين مُهمة لإجلاء الصورة الحقيقية أمام المُجتمع الدولي عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، لافتا إلى أنه وبتوجيهات من جلالة الملك، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يشرف من مدينة العريش المصرية على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لجنوبي قطاع غزة.

وحيا الصفدي، نشامى سلاح الجو الملكي الأردني الذين قاموا بعمليات إنزال جوي، قدموا خلالها مُساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والذي ما تزال كوادره تؤدي واجب الضمير على الرغم من القصف والدمار الذي يشهده القطاع.

--(بترا)

م خ/ ف ج

22/11/2023 11:12:47