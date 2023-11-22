رئيس مجلس النواب يلتقي المشاركين بدورة إدارة موارد الدفاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني(بترا)- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، المشاركين بدورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم 8 بمعهد الإدارة والتدريب اللوجستي/الجيش العربي.
وأكد الصفدي خلال اللقاء في دار المجلس، أن قواتنا المسلحة الجيش العربي هي درع الوطن وسياجه المنيع، وهم كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، "الأصدق قولاً والأخلص عملاً"، مشيرا إلى أن الأردن رغم ما يحيطه من أخطار تمكن من تجاوز محطات صعبة بفضل الله، وحكمة قيادته وبسالة جيشنا العربي، ونشامى أجهزتنا الأمنية.
وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة، كان يتحدث بصوت الحق في الدعوة لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء.
وتابع أن جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد قدموا مضامين مُهمة لإجلاء الصورة الحقيقية أمام المُجتمع الدولي عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، لافتا إلى أنه وبتوجيهات من جلالة الملك، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يشرف من مدينة العريش المصرية على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لجنوبي قطاع غزة.
وحيا الصفدي، نشامى سلاح الجو الملكي الأردني الذين قاموا بعمليات إنزال جوي، قدموا خلالها مُساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والذي ما تزال كوادره تؤدي واجب الضمير على الرغم من القصف والدمار الذي يشهده القطاع.
--(بترا)
م خ/ ف ج
22/11/2023 11:12:47
MENAFN22112023000117011021ID1107469753
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