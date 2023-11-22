ارتفاع طفيف للنفط قبل إعلان بيانات المخزونات الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي في تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك + للدول المنتجة.
ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولار.
وذكرت أرقام معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، كذلك انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
22/11/2023 10:56:33
MENAFN22112023000117011021ID1107469752
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