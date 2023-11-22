ارتفاع طفيف للنفط قبل إعلان بيانات المخزونات الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي في تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك + للدول المنتجة.

ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولار.

وذكرت أرقام معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، كذلك انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

22/11/2023 10:56:33