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الأمن العام يحذر من تدني مدى الرؤية والغبار في بعض المناطق

11/22/2023 4:34:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- حذرت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء من تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الغبار، ولا سيما في مناطق البادية والمناطق الصحراوية والطرق الخارجية جراء شدة سرعة الرياح.
كما حذرت المديرية من خطر شدة سرعة الرياح في المناطـق شفا الغورية والمناطق المحيطة بالبحر الميت أيضا، داعية إلى الانتباه من تشكل الغبار وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية ولا سيما فـي المناطق الصحراوية، وارتداء الكمامة فـي حال الخروج، وبالذات مرضى الجهاز التنفسي والحساسية.
ودعت المديرية إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، بالإضافة إلى البيوت البلاستيكية في منـاطق الأغوار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا اقتضت الحاجة لذلك.
--(بترا)
ل م/ ف ج
22/11/2023 11:05:14

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