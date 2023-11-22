الإدارة المحلية تتعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض الأخير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22تشرين الثاني(بترا)- قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، إنه تم التعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض الجوي الأخير ، منها 28 حادثا شديد الخطورة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد العدوان وهو "رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة" بتصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أبرز البلاغات التي وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة تركزت حول مداهمة مياه الأمطار لبعض المناطق وإغلاق عدد من العبارات وتجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى سقوط بعض الأشجار أو تكسرها وسقوطها على أسلاك أعمدة الكهرباء.

وشكر الفرق التي عملت على مدار الساعة في غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة على الجهود التي بذلتها، لافتا الى أن تكاملية العمل أسهمت في نجاح غرف الطوارئ في التعامل مع الأحداث الطارئة التي رافقت الظروف الجوية.

ودعا العدوان المواطنين الى ضرورة الاتصال في الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (



) للإبلاغ أو إرسال صور وفيديوهات عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

يذكر أنه تم تشكيل 17 فريقا في وزارة الإدارة المحلية لتتابع الحالات الجوية في غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

--(بترا)

ن ه/ أ أ / س س

22/11/2023 10:50:25