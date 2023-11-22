الإدارة المحلية تتعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض الأخير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22تشرين الثاني(بترا)- قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، إنه تم التعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض الجوي الأخير ، منها 28 حادثا شديد الخطورة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد العدوان وهو "رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة" بتصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أبرز البلاغات التي وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة تركزت حول مداهمة مياه الأمطار لبعض المناطق وإغلاق عدد من العبارات وتجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى سقوط بعض الأشجار أو تكسرها وسقوطها على أسلاك أعمدة الكهرباء.
وشكر الفرق التي عملت على مدار الساعة في غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة على الجهود التي بذلتها، لافتا الى أن تكاملية العمل أسهمت في نجاح غرف الطوارئ في التعامل مع الأحداث الطارئة التي رافقت الظروف الجوية.
ودعا العدوان المواطنين الى ضرورة الاتصال في الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (
) للإبلاغ أو إرسال صور وفيديوهات عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
يذكر أنه تم تشكيل 17 فريقا في وزارة الإدارة المحلية لتتابع الحالات الجوية في غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
--(بترا)
ن ه/ أ أ / س س
22/11/2023 10:50:25
MENAFN22112023000117011021ID1107469750
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