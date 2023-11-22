الأردن يرحب بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 22تشرين الثاني(بترا)_ رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كاملٍ للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً.

وأكد أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع، وبما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. ‏

--(بترا)

صخ/أ م / س س

22/11/2023 10:41:29