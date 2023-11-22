استشهاد 5 فلسطينيين و إصابة العشرات في قصف على مخيم طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين ثاني (بترا) - استشهد صباح اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم للاجئين، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلا في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الليلة الماضية وفجر اليوم مدينة ومخيم طولكرم من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع حارات وأزقة المخيم وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وقامت بتفجير غرفة في حارة البلاونة، وسط المخيم.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به، منطقة عسكرية، ومنعت التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفعت بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارا على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

22/11/2023 10:28:36