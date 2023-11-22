استشهاد 5 فلسطينيين و إصابة العشرات في قصف على مخيم طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 تشرين ثاني (بترا) - استشهد صباح اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم للاجئين، شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلا في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الليلة الماضية وفجر اليوم مدينة ومخيم طولكرم من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.
وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع حارات وأزقة المخيم وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وقامت بتفجير غرفة في حارة البلاونة، وسط المخيم.
وفي وقت لاحق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به، منطقة عسكرية، ومنعت التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفعت بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.
كما فرضت قوات الاحتلال حصارا على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
22/11/2023 10:28:36
MENAFN22112023000117011021ID1107469748
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