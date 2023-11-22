عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وجباليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الثاني (بترا) - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مجزرة بمخيم جباليا شمال القطاع، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا، فيما استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 14 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلاً، و3920 امرأة، وأكثر من 33 ألف جريح.
وبلغ عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أكثر 1354 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقود، إمّا تحت الأنقاض أو أنّ جثامينهم ملقاة في الشوارع والاحتلال يمنع أحداً من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4500 طفلٍ وامرأة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، تضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة "حماس".
بدورها، أكدت "حماس" أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبها ودحر العدوان".
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
22/11/2023 10:05:49
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