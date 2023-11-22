عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وجباليا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الثاني (بترا) - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مجزرة بمخيم جباليا شمال القطاع، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا، فيما استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 14 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلاً، و3920 امرأة، وأكثر من 33 ألف جريح.

وبلغ عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أكثر 1354 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقود، إمّا تحت الأنقاض أو أنّ جثامينهم ملقاة في الشوارع والاحتلال يمنع أحداً من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4500 طفلٍ وامرأة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، تضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة "حماس".

بدورها، أكدت "حماس" أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبها ودحر العدوان".

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

22/11/2023 10:05:49