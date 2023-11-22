وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكولومبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، ‎أكد خلاله الوزيران ضرورة وقف الحرب على ‎غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد الصفدي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

--(بترا)

ص خ/أ م

22/11/2023 10:14:42