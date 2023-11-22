وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكولومبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، أكد خلاله الوزيران ضرورة وقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشدد الصفدي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.
--(بترا)
ص خ/أ م
22/11/2023 10:14:42
MENAFN22112023000117011021ID1107469746
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