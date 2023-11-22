الذهب يتراجع إلى أقل من ألفي دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى ما دون 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد موجة انخفاض شهدها على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.
ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1996.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1 بالمئة إلى 1998.80 دولار.
وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1072.35 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
22/11/2023 09:25:44
MENAFN22112023000117011021ID1107469745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.