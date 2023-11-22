الذهب يتراجع إلى أقل من ألفي دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى ما دون 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد موجة انخفاض شهدها على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.

ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1996.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1 بالمئة إلى 1998.80 دولار.

وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1072.35 دولار.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

22/11/2023 09:25:44