تعيين المحارمة مديرا فنيا لفريق سحاب

عمان 22 تشرين الثاني (بترا) - قررت إدارة نادي سحاب، تعيين المدرب محمد المحارمة مديرا فنيا لفريق كرة القدم، استعدادا للمرحلة المقبلة من منافسات دوري المحترفين. وجاء تعيين المحارمة بعد استقالة المدرب احمد عبدالقادر. ويضم الجهاز الفني المعاون للمحارمة كلا من طارق الكرنز مدربا عاما وبهاء جمال مدربا مساعدا على أن يتم لاحقا تسمية مدرب حراس مرمى ومدرب لياقة بدنية. -- (بترا) خ خ/ب ط 22/11/2023 09:03:54

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