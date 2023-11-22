قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 22 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت قطر صباح اليوم، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، صباح اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

وأكدت قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وثمنت في هذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق.

وعبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن أمله في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام بوقف آلة الحرب ونزيف الدماء، وأن يفضي إلى محادثات جادة لعمية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

-- (بترا)

م ف/ب ط

22/11/2023 09:11:01