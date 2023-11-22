قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 22 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت قطر صباح اليوم، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، صباح اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".
وأكدت قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وثمنت في هذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق.
وعبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن أمله في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام بوقف آلة الحرب ونزيف الدماء، وأن يفضي إلى محادثات جادة لعمية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
-- (بترا)
م ف/ب ط
22/11/2023 09:11:01
MENAFN22112023000117011021ID1107469743
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