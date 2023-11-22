جيش الاحتلال : مقتل قائد وحدة في لواء جولاني خلال معارك شمالي غزة

جيش الاحتلال : مقتل قائد وحدة في لواء جولاني خلال معارك شمالي غزة
التاريخ
11/22/2023 4:34:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقتل قائد وحدة في لواء جولاني، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث العبرية، قال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن القتيل البالغ من العمر 25 عاما من عوفرا قُتل في معارك شمال قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 391 بين ضابط وجندي.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
22/11/2023 08:45:14
MENAFN22112023000117011021ID1107469742
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