بايدن يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 22 تشرين الثاني (بترا) - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إنّه "راضٍ تماماً" عن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدّتها أربعة أيام تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، بحسب واشنطن تايمز.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنّ ثلاث أميركيات، إحداهنّ طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهنّ حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل وتعهّدت بموجبه بإطلاق سراح 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجيناً فلسطينياً والالتزام بهدنة مدّتها أربعة أيام.

وأعرب عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفاً تامّاً" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تدور يومياً اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

-- (بترا)

ب خ/ب ط

22/11/2023 08:19:38