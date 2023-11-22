-->

Wednesday, 22 November 2023 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

11/22/2023 4:34:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 22 تشرين الثاني (بترا) - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إنّه "راضٍ تماماً" عن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدّتها أربعة أيام تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، بحسب واشنطن تايمز.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنّ ثلاث أميركيات، إحداهنّ طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهنّ حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل وتعهّدت بموجبه بإطلاق سراح 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجيناً فلسطينياً والالتزام بهدنة مدّتها أربعة أيام.
وأعرب عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفاً تامّاً" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تدور يومياً اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
22/11/2023 08:19:38

MENAFN22112023000117011021ID1107469741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث