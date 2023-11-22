صحة غزة: تلقينا رسالة من الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الثاني (بترا) - أفاد مدير عام صحة غزة، منير البرش بأنه تلقى رسالة من الاحتلال تدعي وجود نشاط عسكري بالمستشفى الإندونيسي وتهدد بالرد خلال 4 ساعات، وتطالب بإخلاء المستشفى.

وقال البرش، فجر اليوم الأربعاء، نتوقع مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي بعد تهديد الاحتلال بالتدخل خلال 4 ساعات.

ولاحقا ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتلت أبراج الإسكان مقابل المستشفى الإندونيسي وأطلقت النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.

-- (بترا)

رصد/اغ/ب ط

22/11/2023 08:11:11