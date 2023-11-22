حماس تنشر تفاصيل وشروط الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية لـ4 أيام بجهود قطرية ومصرية،
بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.
وبحسب مصادر فلسطينية, أوضحت حماس أنه يتم بموجب الاتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بجميع مناطق قطاع غزة.
وأكدت حماس، أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.
وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يتم وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام، كما يتم وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
وبموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.
وأكدت حماس أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى
ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين.
وقالت حركة حماس : "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".
وأضافت: "نَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله".
وفي وقت سابق ذكرت هيئة البث العبرية أن حكومة نتنياهو صادقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأفاد مكتب نتنياهو الأربعاء، أن 50 محتجزا من النساء والأطفال سيطلق سراحهم على مدار 4 أيام خلال فترة وقف القتال.
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جميع وزراء حكومة نتنياهو أيدوا الصفقة باستثناء 3 وزراء ينتمون لحزب الصهيونية الدينة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة أقرّت صفقة تبادل يتم خلالها وقف القتال، على أن تطلق بموجبها تل أبيب سراح 150 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس 50 محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية "من النساء والأطفال" خلال 4 أيام.
--(بترا)
رصد/اغ/ب ط
22/11/2023 07:46:01
MENAFN22112023000117011021ID1107469739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.