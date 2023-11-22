حماس تنشر تفاصيل وشروط الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية لـ4 أيام بجهود قطرية ومصرية،

بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

وبحسب مصادر فلسطينية, أوضحت حماس أنه يتم بموجب الاتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بجميع مناطق قطاع غزة.

وأكدت حماس، أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يتم وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام، كما يتم وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وبموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

وأكدت حماس أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى

ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين.

وقالت حركة حماس : "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".

وأضافت: "نَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله".

وفي وقت سابق ذكرت هيئة البث العبرية أن حكومة نتنياهو صادقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأفاد مكتب نتنياهو الأربعاء، أن 50 محتجزا من النساء والأطفال سيطلق سراحهم على مدار 4 أيام خلال فترة وقف القتال.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جميع وزراء حكومة نتنياهو أيدوا الصفقة باستثناء 3 وزراء ينتمون لحزب الصهيونية الدينة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة أقرّت صفقة تبادل يتم خلالها وقف القتال، على أن تطلق بموجبها تل أبيب سراح 150 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس 50 محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية "من النساء والأطفال" خلال 4 أيام.

--(بترا)

رصد/اغ/ب ط

22/11/2023 07:46:01