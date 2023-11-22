تارا عماد وحمزة العيلى شقيقان فى مسلسل العودة مع شريف سلامة

MENAFN - Youm7) يجسد الفنانان تارا عماد وحمدى العيلى أدوار شقيقان ولهما شقيقة ثالثة تجسد دورها رحاب عرفة، وذلك ضمن أحداث مسلسل "العودة " بطولة شريف سلامة والمقرر عرضه السبت المقبل على قناة dmc، حيث تظهر تارا عماد بشخصية فتاة تدعى كيان وتعمل دكتورة بيطرية تعيش قصة حب مع شريف سلامة.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد فيلم "بيت الروبى" الذى عرض في موسم عيد الأضحى وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 130 مليون جنيه، وهو

بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أما حمزة العيلى فكان آخر أعماله، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

تارا عمادحمزة العيلى