ذكرى ميلاد فطين عبد الوهاب.. التقى بإسماعيل ياسين في 16فيلمًا

MENAFN - Youm7) ولد المخرج فطين عبد الوهاب يوم 22 نوفمبر عام 1913 ، وهو من أهم مخرجي السينما المصرية ، ومعروف بحسه الكوميدي في أغلب أفلامه التي أخرجها ، وله فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، هما : " الزوجة١٣"، و" مراتي مدير عام" .

اليوم يتزامن مع ذكري ميلاده ، وارتبط اسم فطين عبد الوهاب بالفنان إسماعيل ياسين، فقد التقى معه

في 16 فيلماً ما بين عامي 1951-1962، من ضمنها أفلام (الجيش والطيران والأسطول البحري)، وبيت الأشباح (1951)، كلمة الحق (1953)، الآنسة حنفي (1954)، إسماعيل يس في الجيش (1955)، إسماعيل يس في البوليس (1956)، ابن حميدو، إسماعيل يس في الأسطول (1957)، امسك حرامي، إسماعيل يس بوليس حربي (1958)، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران، العتبة الخضراء (1959)، الفانوس السحري، حايجننوني، حلاق السيدات (1960)، الفرسان الثلاثة (1962).

فطين عبد الوهاب أخرج أفلاماً كوميديةً أخرى لم يمثل فيها إسماعيل ياسين لعل أشهرها هو فيلم إشاعة حب المُنتج عام 1960، وهو من عائلة فنية، فشقيقه الفنان سراج منير، والمخرج حسن عبد الوهاب. وقد تزوج أربع مرات ، من الممثلة هاجر حمدي، ثم المطربة ليلى مراد، أم ولده زكي، ثم الراقصة تحية كاريوكا، ثم زوجة من خارج الوسط الفني هي منيرة شقيقة الممثلة نجلاء فتحي.

صديق عمره الفنان إسماعيل ياسين حضر جنازته يوم 12 مايو عام 1972، وكان متأثرا جدا وحزينا عليه، وقد توفي إسماعيل نفسه بعد صديقه فطين باثني عشر يوماً.