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وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع طويل مع المرض

11/22/2023 4:34:00 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان
شريف رمزي عن وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناته الفترة الماضية من المرض، وبقائه داخل العناية المركزة في غيبوبة منذ أكثر من عامين، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب عبر خاصية الاستوري: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".




شريف رمزي


وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".








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