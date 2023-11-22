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جنازة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

11/22/2023 4:34:00 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان شريف رمزي موعد ومكان جنازة شقيقه صلاح رمزي الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراعه الطويل مع المرض.

وقال "رمزي" لـ "اليوم السابع" إنهم سيقومون بـ صلاة الجنازة على شقيقه صلاح بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


شريف رمزي وصلاح رمزي


وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية ، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".







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