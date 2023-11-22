صدقي صخر: استعنت بمرافعات محامين لتحضير شخصية لطفى عبود فى صوت وصورة

MENAFN - Youm7) كشف الفنان صدقي صخر خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع عن كواليس تحضيره لشخصية لطفي عبود في مسلسل "صوت وصورة" ، حيث قال: "استعنت بالعديد من المرافعات لمجموعة من مشاهير المحامين من خلال فيديوهات علي اليوتيوب من المحاكم المصرية، وقمت بعمل تنويعة من أكثر من محامي إلى أن خرجت بالشكل النهائي للطفي عبود، بصوته وشكله وطريقة كلامه".

وتابع: شخصية لطفي عبود تمر نفسياً بالكثير من الأحداث وتصاب بالاكتئاب وإحساسه بالخيانة وعدم جدوي الحياة، كل هذه المشاعر ظهرت في تحضير الشخصية .

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب