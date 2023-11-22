صدقي صخر: استعنت بمرافعات محامين لتحضير شخصية لطفى عبود فى صوت وصورة

(MENAFN
- Youm7) كشف الفنان صدقي صخر خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع عن كواليس تحضيره لشخصية لطفي عبود في مسلسل "صوت وصورة" ، حيث قال: "استعنت بالعديد من المرافعات لمجموعة من مشاهير المحامين من خلال فيديوهات علي اليوتيوب من المحاكم المصرية، وقمت بعمل تنويعة من أكثر من محامي إلى أن خرجت بالشكل النهائي للطفي عبود، بصوته وشكله وطريقة كلامه".
وتابع: شخصية لطفي عبود تمر نفسياً بالكثير من الأحداث وتصاب بالاكتئاب وإحساسه بالخيانة وعدم جدوي الحياة، كل هذه المشاعر ظهرت في تحضير الشخصية .
يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب
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