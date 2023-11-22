طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندى.. جددى فى سفرتك

(MENAFN
- Youm7) يحتل
المطبخ الهندى
مكانة كبيرة عند المصريين وغيرهم، ففى الفترات الأخيرة انتشرت أطعمة هندية كثيرة نالت إعجاب الكثيرين، وأصبح الكثيرون يترددون على المطاعم الهندية، لذا يقدم "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل الدجاج على الطريقة الهندية لعشاق الأكلات الحارة، على طريقة الشيف مى صيام.
يمكن تقدميها لضيوفك ولأفراد عائلتك بشكل جديد، وتقدم مع الأرز، والسلطة الخضراء، وبعض الأطباق الأخرى المفضلة لديك.
دجاج بالخلطة الهندية
طريقة عمل الدجاج على الطريقة الهندية
المكونات..
فرخة مقطعة 4 أو 8 قطع
بصلة
3
فصوص ثوم
ملعقة صغيرة بصل بودرة
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
زنجبيل
بابريكا
شطة
كركم
كاري
علبة زبادي
ملح
فلفل أسود
عصير ليمونة
ربع كوب زيت زيتون أو عادي
طريقة تحضير الدجاج على الطريقة الهندية..
اخلطي الزبادي ومعه جميع التوابل
ثم ضعي البصل والثوم المفروم
ضيفي الزبادي
ثم اخلطي التتبيلة بشكل جيد
قومي بتتبيل الفراخ ويفضل وضع الفراخ 6 ساعات في التتبيلة
ضعيها في الفرن حتي تحصل على اللون الأحمر اللامع
أو قومي بتشويحها على النار من فوق
ثم انتظري لحين اتخاذها لون محمر وضيفي القليل من الماء حتي تنضج بشكل أسرع
الدجاج على الطريقة الهندية
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