طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندى.. جددى فى سفرتك

MENAFN - Youm7) يحتلالمطبخ الهندىمكانة كبيرة عند المصريين وغيرهم، ففى الفترات الأخيرة انتشرت أطعمة هندية كثيرة نالت إعجاب الكثيرين، وأصبح الكثيرون يترددون على المطاعم الهندية، لذا يقدم "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل الدجاج على الطريقة الهندية لعشاق الأكلات الحارة، على طريقة الشيف مى صيام.

يمكن تقدميها لضيوفك ولأفراد عائلتك بشكل جديد، وتقدم مع الأرز، والسلطة الخضراء، وبعض الأطباق الأخرى المفضلة لديك.

دجاج بالخلطة الهندية





طريقة عمل الدجاج على الطريقة الهنديةالمكونات..

فرخة مقطعة 4 أو 8 قطع

بصلة

3

فصوص ثوم

ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

زنجبيل

بابريكا

شطة

كركم

كاري

علبة زبادي

ملح

فلفل أسود

عصير ليمونة

ربع كوب زيت زيتون أو عادي

طريقة تحضير الدجاج على الطريقة الهندية..

اخلطي الزبادي ومعه جميع التوابل

ثم ضعي البصل والثوم المفروم

ضيفي الزبادي

ثم اخلطي التتبيلة بشكل جيد

قومي بتتبيل الفراخ ويفضل وضع الفراخ 6 ساعات في التتبيلة

ضعيها في الفرن حتي تحصل على اللون الأحمر اللامع

أو قومي بتشويحها على النار من فوق

ثم انتظري لحين اتخاذها لون محمر وضيفي القليل من الماء حتي تنضج بشكل أسرع

الدجاج على الطريقة الهندية