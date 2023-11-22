عادات مالية خاطئة تكلفك ثروة.. منها إهدار الطعام وإهمال التخفيضات

(MENAFN
- Youm7) يعتقد الكثيرون أنهم يدبرون نفقاتهم على أكمل وجه، دون تبذير، وينفقون الأموال فى أماكنها الصحيحة، وعلى الرغم من ذلك قد نكتشف فى لحظة أننا نهدر المال دون وعى عن طريق ممارسة بعض العادات الخاطئة، التى تكون سبباً فى ذلك، ونستعرض فى التقرير التالى بعض العادات المالية السيئة التى تستنزف ميزانيتك، وذلك للتخلص منها لادخار الأموال ، وذلك وفقاً لما نشره موقع "onegoodthingbyjillee".
اموال
الإنفاق فى أمور ليست ضرورية
هناك الكثير من النفقات الضرورية ، مثل دفع الإيجار أو شراء المستلزمات المنزلة، كل تلك النفقات عادية، لكن ما هو غير عادى مثل شراء المياه المعبأة فى زجاجات، ودفع ثمن عضوية صالة الألعاب الرياضية التى لا تستخدمها أبداً، والحصول على تذاكر وقوف السيارات دون استخدام، فتلك تكلفك المال وتخسرك المزيد من الوقت.
العناية بإطار سيارتك
كمية الهواء الموجودة فى إطارات سيارتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير بشكل مدهش على المسافة التى تقطعها بالوقود، فإن إبقاء إطاراتك منتفخة بشكل صحيح يمكن أن يحسن استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن 3%.
هدر الطعام
إن هدر الطعام ليس عادة باهظة الثمن فحسب، بل إنها ضارة بالبيئة أيضا، يمكنك تقليل هدر الطعام فى منزلك عن طريق شراء المنتجات الطازجة حسب الحاجة، مع متابعة تواريخ انتهاء الصلاحية أيضاً.
انفاق الاموال لا تهتم بالتخفيضات
تأتى العديد من المنتجات مع عروض الخصم، والتي تقدمها الشركات لأن قلة من الناس يستفيدون منها، إذا كان لديك عرض خصم، فمن المؤكد أن الأمر يستحق بضع دقائق من وقتك لمشاهدته.
تشترى العلامات التجارية الكبرى
الكثير منا يهتمون بالشراء من البرندات العالمية، أحيانا دون سبب محدد، على الرغم من أن المحال العادية قد تعرض نفس المنتجات غالبا ما تكون أرخص من نظيراتها ذات العلامات التجارية، فمن المفيد تجربتها لمعرفة مدى إعجابك بها.
إهمال سيارتك
إن تخطى تغيير الزيت وصيانة سيارتك وإطارتها يكلفك الكثير أيضًا، فقد تكون تلك الصيانة سببا فى توفير الكثير من الأموال نظرا لتجنب الكثير من الخسائر المحتملة.
توفير
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