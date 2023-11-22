عادات مالية خاطئة تكلفك ثروة.. منها إهدار الطعام وإهمال التخفيضات

MENAFN - Youm7) يعتقد الكثيرون أنهم يدبرون نفقاتهم على أكمل وجه، دون تبذير، وينفقون الأموال فى أماكنها الصحيحة، وعلى الرغم من ذلك قد نكتشف فى لحظة أننا نهدر المال دون وعى عن طريق ممارسة بعض العادات الخاطئة، التى تكون سبباً فى ذلك، ونستعرض فى التقرير التالى بعض العادات المالية السيئة التى تستنزف ميزانيتك، وذلك للتخلص منها لادخار الأموال ، وذلك وفقاً لما نشره موقع "onegoodthingbyjillee".

اموالالإنفاق فى أمور ليست ضرورية

هناك الكثير من النفقات الضرورية ، مثل دفع الإيجار أو شراء المستلزمات المنزلة، كل تلك النفقات عادية، لكن ما هو غير عادى مثل شراء المياه المعبأة فى زجاجات، ودفع ثمن عضوية صالة الألعاب الرياضية التى لا تستخدمها أبداً، والحصول على تذاكر وقوف السيارات دون استخدام، فتلك تكلفك المال وتخسرك المزيد من الوقت.





العناية بإطار سيارتك

كمية الهواء الموجودة فى إطارات سيارتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير بشكل مدهش على المسافة التى تقطعها بالوقود، فإن إبقاء إطاراتك منتفخة بشكل صحيح يمكن أن يحسن استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن 3%.





هدر الطعام

إن هدر الطعام ليس عادة باهظة الثمن فحسب، بل إنها ضارة بالبيئة أيضا، يمكنك تقليل هدر الطعام فى منزلك عن طريق شراء المنتجات الطازجة حسب الحاجة، مع متابعة تواريخ انتهاء الصلاحية أيضاً.

انفاق الاموال لا تهتم بالتخفيضات

تأتى العديد من المنتجات مع عروض الخصم، والتي تقدمها الشركات لأن قلة من الناس يستفيدون منها، إذا كان لديك عرض خصم، فمن المؤكد أن الأمر يستحق بضع دقائق من وقتك لمشاهدته.





تشترى العلامات التجارية الكبرى

الكثير منا يهتمون بالشراء من البرندات العالمية، أحيانا دون سبب محدد، على الرغم من أن المحال العادية قد تعرض نفس المنتجات غالبا ما تكون أرخص من نظيراتها ذات العلامات التجارية، فمن المفيد تجربتها لمعرفة مدى إعجابك بها.

إهمال سيارتك

إن تخطى تغيير الزيت وصيانة سيارتك وإطارتها يكلفك الكثير أيضًا، فقد تكون تلك الصيانة سببا فى توفير الكثير من الأموال نظرا لتجنب الكثير من الخسائر المحتملة.

توفير