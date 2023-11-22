حالة نادرة لـ قط يعانى من التقزم ومستشفى بيطرى يقرر تبنيه

(MENAFN
- Youm7) من المؤكد أن الذهاب لزيارة الطبيب البيطرى قد يكون أمرا مرهقا، سواء بالنسبة للحيوان أو الشخص، ولكن قد يكون مستشفى سانت فرانسيس للحيوانات مكانا يتحمس كل عميل للذهاب إليه، بسبب حيوان أليف يحبه الجميع، القصة بدأت مع Ozzy، وهى قطة سوداء صغيرة تم تشخيص إصابتها بنوع من التقزم يسمى خلل "التنسج العظمى الغضروفى"، عن طريق الخطأ وتم إحضارها إلى العيادة، قررت إميلى، مديرة تربية الكلاب بالمستشفى، تبنيه جنبًا إلى جنب مع الحيوانات الآخرى.
القط
الآن، يعيش Ozzy حياة مريحة حيث تتم رعاية جميع احتياجاته الطبية مجانًا، ويمكنه الاستمتاع بأيامه الخالية من الهموم، وتقول إميلى، أعمل مدير تربية الكلاب، لذا إذا بقى كلب طوال الليل أو إذا كان شخص ما فى رحلة ويحتاج إلى شخص ما لمراقبة حيوانه الأليف، فهذا أنا!"، وفقا لموقع boredpanda.
القط ozzy
لم يتم تشخيص إصابة Ozzy على الفور بالتقزم، حيث أوضحت إميلى كيف بدأوا يلاحظون أن شيئًا ما كان خاطئًا: "عندما جاء إلينا كان مصابًا بالطفيليات والتهاب الملتحمة، وقد تم شفاؤه بسرعة كبيرة، بمجرد أن تم توضيح هذه الأمور، أدركنا أنه لا ينمو وبدأنا فى السعى لمعرفة ما حدث له بالضبط"
ozzy
وتابعت، "إنه يعانى من حالة تسمى خلل التنسج العظمى الغضروفى، وهو شكل من أشكال التقزم الوراثى، كما أنه يعانى من بعض المشاكل مثل قصر المفاصل، ومشاكل فى التنفس أحيانًا بسبب وجهه الذى يشبه كلب البلدغ
حجم القط الحقيقي
شاركت إميلى قصة Ozzy الدرامية عبر السوشيال ميديا: وقالت، "لقد تم إحضار Ozzy بالفعل إلى العيادة من قبل زوجين وجداه فى منتصف الشارع أثناء قيامهما بالبحث عن منزل، قالوا إنه كان يجلس هناك وهو يموء ولم يكن هناك أحد فى الجوار"
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