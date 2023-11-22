حالة نادرة لـ قط يعانى من التقزم ومستشفى بيطرى يقرر تبنيه

MENAFN - Youm7) من المؤكد أن الذهاب لزيارة الطبيب البيطرى قد يكون أمرا مرهقا، سواء بالنسبة للحيوان أو الشخص، ولكن قد يكون مستشفى سانت فرانسيس للحيوانات مكانا يتحمس كل عميل للذهاب إليه، بسبب حيوان أليف يحبه الجميع، القصة بدأت مع Ozzy، وهى قطة سوداء صغيرة تم تشخيص إصابتها بنوع من التقزم يسمى خلل "التنسج العظمى الغضروفى"، عن طريق الخطأ وتم إحضارها إلى العيادة، قررت إميلى، مديرة تربية الكلاب بالمستشفى، تبنيه جنبًا إلى جنب مع الحيوانات الآخرى.

القط





الآن، يعيش Ozzy حياة مريحة حيث تتم رعاية جميع احتياجاته الطبية مجانًا، ويمكنه الاستمتاع بأيامه الخالية من الهموم، وتقول إميلى، أعمل مدير تربية الكلاب، لذا إذا بقى كلب طوال الليل أو إذا كان شخص ما فى رحلة ويحتاج إلى شخص ما لمراقبة حيوانه الأليف، فهذا أنا!"، وفقا لموقع boredpanda.

القط ozzy





لم يتم تشخيص إصابة Ozzy على الفور بالتقزم، حيث أوضحت إميلى كيف بدأوا يلاحظون أن شيئًا ما كان خاطئًا: "عندما جاء إلينا كان مصابًا بالطفيليات والتهاب الملتحمة، وقد تم شفاؤه بسرعة كبيرة، بمجرد أن تم توضيح هذه الأمور، أدركنا أنه لا ينمو وبدأنا فى السعى لمعرفة ما حدث له بالضبط"

ozzy





وتابعت، "إنه يعانى من حالة تسمى خلل التنسج العظمى الغضروفى، وهو شكل من أشكال التقزم الوراثى، كما أنه يعانى من بعض المشاكل مثل قصر المفاصل، ومشاكل فى التنفس أحيانًا بسبب وجهه الذى يشبه كلب البلدغ

حجم القط الحقيقي





شاركت إميلى قصة Ozzy الدرامية عبر السوشيال ميديا: وقالت، "لقد تم إحضار Ozzy بالفعل إلى العيادة من قبل زوجين وجداه فى منتصف الشارع أثناء قيامهما بالبحث عن منزل، قالوا إنه كان يجلس هناك وهو يموء ولم يكن هناك أحد فى الجوار"











