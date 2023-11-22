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رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص

11/22/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Youm7) شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول "أعمال – استثمار _ شراكة" الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً إتاحة فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.



وأكّد أيمن العشري في تصريحات له على هامش المنتدى على أهمية هذا المنتدي لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المختلفة وهو ما يشجع على الدخول في استثمارات وشراكات ثنائية تفيد المنطقة ، وتصل بنا إلى التكامل الاقتصادي المصري الخليحي.



وشدّد رئيس غرفة القاهرة على ضرورة أن يستفيد ممثلو القطاع الخاص في مصر والخليج من دعم القيادة السياسية المصرية وكذلك الخليجية للاستثمار والمستثمرين، والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.



وشارك في المنتدى عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية كما يُشارك في فعاليات المنتدى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت ونحو 300 رجل أعمال خليجي.



يتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء ، وذلك من خلال 5 جلسات عمل .












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